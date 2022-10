Keine Entschuldigung: Meghan wegen "Variety"-Interview in der Kritik

Distanzierte sich Meghan von Netflix-Doku?

Auffällig an dem Interview war allerdings, dass Meghan es vermied, sich abermals negativ und explizit über die Königsfamilie zu äußern. Sie kam nicht aus dem Schwärmen heraus, welch Vorbild die Queen gewesen sei und welch Ehre für sie war, Ihre Majestät kennengelernt zu haben. Von der kommenden Netflix-Doku-Serie über sie und Harry schien sich Meghan zu distanzieren.

Von dieser wird erwartet, dass die Sussexes darin weitere explosive Details über die Royal Family preisgeben könnten. The Mail on Sunday-Redakteurin Kate Mansey hat aber das Gefühl, als würde Meghan nicht unbedingt zum Inhalt der kommenden Show stehen. "Meghan schien sich davon zu distanzieren und sagte: 'Nun, es ist ihr Projekt'", anstatt die volle Verantwortung zu übernehmen, also frage ich mich, ob es einige interessante Punkte darin geben wird, so die Adels-Expertin.

Auch aus dem Produktionsumfeld der neuen Netflix-Doko über Meghan und Harry hieß es zuletzt, es gebe immer noch Uneinigkeiten wegen des aufgezeichneten Materials: Das Herzogpaar von Sussex soll darin Aussagen tätigen, die dem widersprechen, was Prinz Harry in seinen bevorstehenden Memoiren geschrieben habe. Die Filmemacher seien durch einige von Meghans und Harrys Aussagen "verwirrt", heißt es. "Vieles in der Show widerspricht dem, was Harry geschrieben hat", zitiert Page Six seine Quelle. Und auch Harry und Meghan scheinen zu befürchten, die Doku könnte das ohnehin schon angespannte Verhältnis zur Königsfamilie noch mehr belasten. "Harry und Meghan haben darum gebeten, Inhalte, die sie selbst für ihr eigenes Projekt geliefert haben, zurückzunehmen", so ein Insider.