Unzeitgemäß: König Charles' Wunsch für Charlottes Zukunft

"Sie ist wunderschön", schwärmte der neue König vom zweitgeborenen Kind seines ältesten Sohnes William. "Ich hatte auf eine Enkelin gehofft – jemanden, der sich um mich kümmert, wenn ich sehr alt bin", fügte er dem hinzu - eine Beschäftigung, die er von seinen Enkeln George, Louis und Archie offenbar nicht erwartet.

Ganz so ernst dürfte es Charles aber nicht sein mit seinem Wunsch für Charlotte. Seine Bemerkung versah er mit einem Augenzwinkern.

Charles gilt als engagierter Opa, der gerne Zeit mit seinen Enkeln verbringt. "Er geht auf die Knie und krabbelt stundenlang mit ihnen herum", verriet Camilla in der BBC-Dokumentation "Prince, Son and Heir: Charles at 70" anlässlich von Charles' 70er. "Er macht lustige Geräusche und lacht."