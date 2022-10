Fotograf veröffentlicht ungesehenes Foto von strahlendem Harry mit Meghan

Harriman ist ein langjähriger Freund des Paares. Er war auch für das Foto zum einjährigen Geburtstag von Harrys und Meghans Tochter Lilibet Diana verantwortlich. Es zeigt das Mädchen in einem hellblauen Kleid mit einer weißen Schleife im roten Haar, das in der Farbe an das ihres Vaters erinnert. Lilibet sitzt lächelnd auf grünem Rasen. "Es war so eine Ehre, den ersten Geburtstag von Lilibet mit meiner und ihrer Familie zu feiern", schrieb er. Das Foto sei am 4. Juni bei einem Garten-Picknick im engen Familien- und Freundeskreis entstanden, teilte das Sprecherteam der Royals britischen Medien zufolge mit.