Familienzuwachs bei Prinzessin Kates Bruder James Middleton

Hunde spielen im Leben der beiden eine wichtige Rolle. Insbesondere James' "Ella" soll laut der britischen Adelsexpertin Zoe Forsey schon eine wichtige Rolle beim allerersten Treffen im Jahr 2018 gespielt haben.

"Ihr Kennenlernen haben sie tatsächlich ihren Hunde zu verdanken", zitiert sie die Zeitung Daily Express. "James hatte Ella in einen sehr schicken Privat-Club in West-London mitgenommen. Ella saß zu James' Füßen und als sie aufstand, um Wasser zu trinken, wurde sie von einer sehr schönen blonden Frau abgelenkt, die in der Ecke der Bar saß. Es war auch ein ziemlich seltsamer Moment, denn als James vorbeikam, um sich zu entschuldigen, dachte Alizée tatsächlich, er sei ein Kellner und bestellte einen Drink."