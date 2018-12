Niederlage vor Gericht: Schwere Zeiten für Boris Becker

Der Ex-Tennisstar (51) war am Montag nicht zur Gerichtsverhandlung seines Insolvenzverfahrens erschienen. Weder der 51-Jährige, noch seine Anwälte waren beim Termin in London zugegen.

Tennisstar verpasst Gerichtstermin

Beckers Abwesenheit rechtfertigte dessen deutscher Anwalt der Deutschen Presse-Agentur so, dass sein Mandant "niemals ordnungsgemäß zu dem Gerichtstermin geladen" worden sei. Bei der Anhörung im Verhandlungssaal sollte es um die Frage gehen, ob sich Becker weiter darauf beruft, aufgrund seines diplomatischen Status' von seinen Gläubigern nicht belangt werden zu können.

Diplomat oder nicht Diplomat, das ist hier die Frage

Während des Verfahrens im Sommer hätte Becker plötzlich erklärt, dass er als Attaché für Sport, Kultur und humanitäre Angelegenheiten der Zentralafrikanischen Republik den Diplomatenstatus genieße. Von Anfang an habe es Zweifel daran gegeben, ob diese Argumentation vor dem Gesetz standhalten werde. Der Botschafter der Zentralafrikanischen Republik in Brüssel bestätigte zwar, dass Becker ein offizieller Diplomat seines Landes sei. Der Außenminister des Landes, Charles Armel Douban, bestritt dies hingegen. Er beschrieb Beckers Rolle als "inoffizielle Position" und sagte weiter, dass der Pass des ehemaligen Tennisstars eine "Fälschung" sei, so der Spiegel.