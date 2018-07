Boris Becker: Mit wem flirtet er da in Wimbledon?

Nanu, sollte Boris Becker etwa wieder sein Herz verschenkt haben? Mitten in seiner Scheidung von Ehefrau Lilly Becker (dazu mehr) zeigte sich der ehemalige Tennisprofi nun sichtlich ausgelassen an der Seite der britischen TV-Moderatorin Melanie Sykes in Wimbledon.

Boris Becker: Wimbledon-Flirt mit Moderatorin

Der ehemalige Sportstar besuchte das Spiel von Novak Djokovic gegen Kyle Edmund am Samstag der 47-Jährigen. Die beiden saßen nebeneinander auf der VIP-Tribüne – und schien sich bestens zu unterhalten. Die Daily Mail veröffentlichte Bilder, die Becker und Sykes schäkernd und lachend zeigen, zwischendurch warf der dreifache Wimbledon-Sieger der Moderatorin immer wieder vielsagende Blicke zu.