Lilly Becker: Was ihre Freundin mit der Scheidung zu tun hat

Die Nichte von Fußballerlegende Johann Cruyff hat 2012 selbst eine Scheidung von einem bekannten Sportstar durchgemacht: Damals hatte sie sich nach 12 Jahren Ehe von Fußball-Europameister Ruud Gullit scheiden lassen, mit dem sie zwei gemeinsame Kinder hat. Nach der Trennung hatte Estelle den holländischen Medien erzählt, dass Gullit ihre Beziehungsprobleme komplett ignoriert habe.

"Ruud hat damals nicht wahrgenommen, wie er mich verletzt hat. Er hatte Affären vor und während unserer Ehe und ich habe das als Frau gespürt. Mein Vertrauen in ihn wurde immer kleiner. Am Ende habe ich ihm gar nichts mehr geglaubt", so die Fußballer-Ex damals.