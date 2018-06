Boris Becker: Mein Diplomatenstatus umfasst Privilegien

(K)eine diplomatische Immunität?

Der Außenminister des bitterarmen Landes hatte zuvor der Welt gesagt, Becker genieße keine diplomatische Immunität. Er widersprach damit wiederum dem eigenen Botschafter in Brüssel - dieser hatte am Sonntag der Deutschen Welle gesagt, die Tennis-Legende habe einen Diplomatenpass und könne sich in einem Insolvenzverfahren auf diplomatische Immunität berufen. Am Dienstag war dann die Rede von einem "gefälschten Pass".