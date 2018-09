Lilly Becker: Schlüpfrige Rache an Boris Becker?

Galt die gebürtige Holländerin lange Zeit als Anhängsel ihrer berühmten besseren Hälfte, feilt Lilly Becker nun schon länger an ihrer eigenen Karriere. Seit ihrer Teilnahme an der RTL-Tanzschow "Let’s Dance" im Jahr 2014 zieht Lilly ein gut bezahltes TV-Engagement nach dem anderen an Land. Nun gilt es für das Model, sich auch ohne Boris den Promi-Status zu sichern.