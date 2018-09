Rosenkrieg ums Vermögen: So viel Geld will Lilly Becker

Ob sich Boris Becker das leisten kann, wird wohl sein Insolvenzverwalter entscheiden. Seit der ehemalige Tennisprofi im Juni vergangenen Jahres für bankrott erklärt wurde, hat dieser die Kontrolle über Beckers Finanzen. Der Ex-Sportstar erhält monatlich einen "angemessenen" Betrag an Taschengeld. Die Summer, die Becker im Monat zur Verfügung steht, ist nicht bekannt.

Boris Becker selbst hatte in seinem ersten TV-Interview nach seiner Trennung von seiner zweiten Frau erzählt: "Natürlich geht es bei einer Scheidung um Geld. Aber ich werde, wie auch bei meinen anderen Kindern, auch auf meinen Sohn Amadeus gut aufpassen. Und auch meine Frau wird sicherlich gut wegkommen. Aber es muss eben alles fair zugehen, und ich kann nur das bezahlen, was ich habe." Damals hatte Becker erklärt: "Ein paar Mark oder Euro oder Pfund habe ich schon, aber vielleicht nicht mehr ganz so viel wie vor zehn Jahren."