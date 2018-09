"Peinlich, unprofessionell": Lilly Becker von Fans beleidigt

Mit der Absage ihres jüngsten Promo-Termins hat sich Lilly Becker keine Freunde gemacht. Eigentlich hätte die 42–jährige diese Woche eine neue Achterbahn in Rust einweihen sollen, cancellte den Termin jedoch kurzfristig. Ihre Begründung für die Absage finden viele ihrer Follower jedoch "unprofessionell".

"Peinlich, lächerlich, unprofessionell"

"Mir tut es unendlich leid, dass ich heute früh im Londoner 'Traffic Jam' gesteckt habe und das Flugzeug verpasste", erklärte die in der britischen Hauptstadt lebende Lilly auf Instagram. "Der enorme Straßenverkehr in London hat mich so aufgewühlt, dass ich jetzt keine gute Taufpatin mehr für die Superachterbahn wäre. Ich werde meinen Besuch im @Europapark in Rust schnellstmöglich nachholen."

Lillys Rechtfertigungsversuch kommt nicht bei allen gut an: Offenbar sind viele ihrer Fans der Meinung, dass die Mutter eines achtjährigen Sohnes in Anbetracht der laufenden Scheidung von Boris Becker und ihren vermeintlichen Geldproblemen ihre beruflichen Verpflichtungen etwas ernster nehmen sollte.

"Wenn sie wirklich glaubwürdig und selbstständig im Leben stehen will und muss, sollte man einen besseren Plan haben als den Verkehr falsch einzuschätzen", schreibt eine Nutzerin.