Anwalt besorgt: Lilly Becker soll "Obdachlosigkeit" drohen

Der Rosenkrieg zwischen Boris und Lilly Becker scheint sich immer mehr zuzuspitzen. Nach einem vermeintlichen Streit in ihrer Villa in London, bei dem sich das Ex-Paar wegen den Unterhaltszahlungen für Sohn Amadeus in die Haare bekommen haben soll, sei Lilly Medienberichten zufolge nun dabei sein, aus dem gemeinsamen Haus auszuziehen.

Awalt besorgt um Lilly Becker

Bild.de und die Daily Mail veröffentlichten Fotos, auf denen das Model vor dem Anwesen beim Packen ihrer Habseligkeiten zu sehen ist. Der Start in ein neues Leben würde sich aber nicht so einfach gestalten, wie Lillys Anwalt zudem gegenüber der Bild behauptet. Da Miete und Kaution im Voraus bezahlt werden müssen, fehle Lilly das Geld, um in ein neues Haus zu ziehen. Laut Lillys Anwalt drohe ihr und Amadeus ohne finanzielle Zuwendung von Boris Becker sogar " Obdachlosigkeit."