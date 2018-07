Lilly Becker klärt über ihr Verhältnis zu Boris auf

Dass man ihr Fragen zu Boris Becker stellt, sei sie inzwischen aber gewohnt. "Ob ich es will oder nicht, so ist das nach 13 Jahren. Ich kann mich nicht in Luft auflösen", so Lilly.

"Herr Becker blockt derzeit leider jegliche Kommunikation zum Thema Unterhalt ab", hatte Lillys Management Anfang der Woche gegenüber der Bild erklärt

Trotz ihrer Uneinigkeiten mit Boris erklärte Lilly jetzt: "Wir sind normale Freunde, wir sind eine Familie. Er ist der Vater und ich bin die Mutter von seinem Sohn. Wir bleiben für immer eine Familie."

Auf die Frage, ob sie nun tatsächlich aus der gemeinsamen Villa in London ausziehen werde, wie eine vermeintliche Freundin kürzlich behauptet hatte, wollte Lilly aber nicht eingehen – und brach an diesem Punkt das Interview ab.