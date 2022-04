Keanu Reeves beim Juwelier gesichtet: Heiratsantrag geplant?

Kaum ein Hollywoodpaar verrät so wenig über seine Beziehung wie "Matrix"-Star Keanu Reeves und Alexandra Grant. 2019 hatten sich der Schauspieler und die Künstlerin erstmals als Paar auf dem roten Teppich gezeigt. Auch wenn sich die beiden schon weitaus länger kennen. Gemeinsame Auftritte blieben seitdem aber eine Seltenheit. Nun spekuliert die Daily Mail, ob das rampenlichtscheue Paar vielleicht den nächsten Schritt wagen will.

Keanu Reeves: Auf der Suche nach Verlobungsring?

Am Donnerstag wurde Keanu Reeves in Los Angeles beim Shopping geknipst - was an sich keine Schlagzeile wert wäre. Da der Hollywoodstar jedoch dabei gesehen wurde, wie er im Juweliergeschäft Irene Neuwirth am Melrose Place in West Hollywood nach Ringen stöberte, brodelt nun die Gerüchteküche. Ein Foto zeigt den Schauspieler in dem angesagten Juwelierladen. Er soll sich ausgiebig Zeit genommen haben, verschiedene Schmuckstücke genauer unter die Lupe zu nehmen - darunter kostspielige Diamantringe, berichtet die britische Zeitung.