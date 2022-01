Keanu Reeves spendete 70 Prozent seines "Matrix"-Gehalts

Um für seine Schwester da zu sein, legte der Schauspieler sein eigenes Leben für lange Zeit auf Eis. Er verkaufte sein Haus und zog zu Kim, um sich um sie zu kümmern - was dazu führte, dass sich die "Matrix"-Fortsetzungen verzögerten. Zudem spendete Reeves 70 Prozent seines seines Gehalts für "The Matrix" an die Leukämie-Forschung, um bei der Suche nach einem Heilmittel zu helfen.

Während dieser Zeit gründete der Hollywood-Star auch eine Wohltätigkeitsorganisation, um Menschen und Kinder zu unterstützen, die an Krebs leiden. Über seine Wohltätigkeitsorganisation äußere sich Reeves aber nur selten, da er nicht möchte, dass diese mit seiner Berühmtheit in Verbindung gebracht wird. 2009 hatte Keanu Reeves dem Ladies Home Journal allerdings erzählt, dass es Menschen mit Krebs und Kinderhilfsorganisationen hilft.

