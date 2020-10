Der netteste Typ Hollywoods? So ist Keanu Reeves laut "John Wick"-Co-Star wirklich

Doch selbst dem wenig rühmlichen Ende seiner Leinwandfigur kann Moore etwas abgewinnen. "Meine Frau hat in der fünften Klasse ein Projekt über Keanu gemacht. Über den Moment [...], in dem er seine Hände um meinen Hals legt, sagte meine Frau: 'Ich kann nicht glauben, dass Keanu dich berührt hat.'"

Der vierte Teil der "John Wick"-Reihe mit Keanu Reeves in der Hauptrolle wird von Fans bereits mit Spannung erwartet. "John Wick: Chapter 4" soll in den USA am 27. Mai 2022 in die Kinos kommen. Auch ein fünfter Teil wurde bereits bestätigt.