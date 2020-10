Keanu Reeves "würde gerne Bach beim Spielen zuhören“

Wann haben Sie erkannt, welchen Kultstatus der Film erreicht hatte?

Ich glaube, als die Leute auf der Straße zu schreien begannen, als sie mich sahen: „Sei exzellent!“ und „Party on!“ Da dachte ich, cool!

Im neuen Film spielen Sie, wie erwähnt, die ältere und eine wirklich alte Version von Ted. War das, als ob Ihnen Ihr eigener Großvater im Spiegel entgegenblickt?

Absolut. Ich will nicht zuviel verraten, aber wir haben mit tollen Visagisten und Special-Effects-Leuten zusammengearbeitet. Aber ihre Versionen meines gealterten Ichs war sehr schmeichelhaft. Ich bezweifle, dass ich mit 100 so gut aussehe.

Der Kern der Geschichte des Films ist, den einen Song zu schreiben, der die Welt vereint. Welcher existierende Song ist das für Sie?

Leichte Antwort: „Give Peace a Chance“. Der ist praktisch perfekt.

Es geht im Film auch um Zeitreise. In welche Epoche würden Sie reisen wollen, wenn das möglich wäre, und welchen Musiker würden Sie gern kennenlernen?

In die Barockzeit. Ich würde gerne Bach beim Orgelspielen zuhören. Als ich Bach zum ersten Mal hörte, hatte ich eine sehr starke Reaktion.

Was ist für Sie die Essenz dieser Charaktere und die Erklärung dafür, dass sie zum Kult wurden?

Wir haben im neuen Film unsere Lebenserfahrungen eingebracht. Wir sind einfach älter und haben mehr davon. Aber dass die Figuren so sehr mit dem Publikum räsonierten, liegt daran, dass sie diesen ewigen Optimismus versprühen. Sie sind sich immer sicher, dass es eine Lösung für ihre Probleme gibt. Sie geben nie auf. Das kommt auch besonders heute gut an.

Sie kehren in diesem Jahr gleich zu zwei Ihrer ikonischen Rollen zurück. Drehen Sie nicht gerade eine „Matrix“-Fortsetzung?

Ja, und ich bin sehr glücklich darüber, auch deshalb, weil es ein Wiedersehen mit all den Leuten ist, die schon an den Originalfilmen gearbeitet haben. Ich bin sehr dankbar für diese tolle Chance – nicht nur beruflich, sondern auch auf persönlicher Ebene.

Wo sind Sie derzeit? Hatten Sie nicht eine weltweite Motorradreise für 2020 geplant, bevor sich die Welt veränderte?

Ja, ich wäre gerne mit dem Motorrad durch die Welt gereist, aber ich bin dankbar, dass ich in Berlin bleiben konnte, und weiter an „Matrix“ arbeiten. Motorradfahren kann ich hoffentlich in der Zukunft irgendwann mal nachholen.

Die Co-Autorin Lilly Wachovski erzählte nun, dass die „Matrix“-Filme eine Allegorie für Transsexualität sind. Wussten Sie das?

Nein, das haben die Wachovskis mir erst zu Beginn dieser Dreharbeiten für den vierten Teil gesagt. Aber es macht Sinn, weil es in „Matrix“ ja immer um Transformation geht.

Wie ist es in Berlin zu arbeiten, während einer Pandemie?

Ich habe ja noch nie in Berlin gedreht. Aber wir filmen in den sehr berühmten Babelsberg Studios, in denen unsere Regisseurin Lana Wachovski schon sehr oft gedreht hat. Ich liebe die Leute hier, die deutschen Filmcrews sind großartig, in allen Departments. Und wir fühlen uns sehr gut unterstützt. Berlin ist überhaupt eine tolle Stadt, die Leute sind super, und ich bin unendlich dankbar, dass ich hier bin.