Wer ist die Frau an Keanu Reeves' Seite?

Auf der LACMA Art + Film Gala in Los Angeles zeigte sich Hollywoodstar Keanu Reeves (55) überraschenderweise händchenhaltend mit einer Frau. Gibt es etwa eine neue Liebe im Leben des ansonsten eher nicht so körperkontaktfreudigen Dauersingles?

Die in blau gewandete Dame ist jedenfalls keine gänzlich Unbekannte. Es handelt sich um Künstlerin Alexandra Grant (46), mit der Reeves seit 2011 gemeinsam Bücher herausgibt, darunter auch sein Projekt "Ode an die Freude". 2016 brachte er Grant auch schon Mal mit auf einen roten Teppich, zu zweit besuchten sie damals die Art Basel in der Schweiz.

Dass die beiden nun allerdings deutlich vertrauter wirken und sich beim Empfang der Gala an den Händen hielten, ist eher ungewöhnlich. Zumal dem gesammelten Internet erst kürzlich auffiel, dass Keanu Reeves bei Fototerminen nie die Frauen berührt, die neben ihm stehen. Selbst wenn er scheinbar den Arm um jemanden legt, gibt es stets ein paar Zentimeter Sicherheitsabstand, damit sich niemand belästigt fühlt. Dieser Puffer scheint bei der 46-Jährigen allerdings nicht nötig zu sein.