Kaum wiederzuerkennen: Mila Kunis' Transformation für neuen Film

Mila Kunis wurde als Tochter eines Maschinenbauingenieurs und einer Physiklehrerin in der heutigen Ukraine geboren. 1991, im Alter von sieben Jahren, emigrierte sie mit ihrer Familie nach Los Angeles in Kalifornien. Hier besuchte Kunis die Hubert Howe Bancroft Middle School und nahm nachmittags Schauspielunterricht. So erhielt sie zunächst kleineren Rollen in Kinderprogrammen und Werbespots. Im Alter von 14 Jahren ergatterte Kunis eine Rolle in der TV-Serie "Die wilden Siebziger" - obwohl sie wegen des geforderten Mindestalters von 18 Jahren zuerst falsche Angaben bezüglich ihres Alters gemacht hatte. Hier lernte sie auch ihren zukünftigen Ehemann Ashton Kutcher kennen, mit dem sie seit 2012 liiert ist und mit dem sie zwei Kinder hat.

Gefeiert wurde Kunis vor allem für ihre Rolle in "Black Swan", in dem sie eine Ballett-Tänzerin verkörperte. Für ihre Darstellung wurde sie damals mit dem Marcello-Mastroianni-Preis bei den Filmfestspielen von Venedig ausgezeichnet. Außerdem erhielt sie eine Nominierung für den Golden Globe in der Kategorie Beste Nebendarstellerin.