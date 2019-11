Mila Kunis und Ashton Kutcher hinterlassen ihren Kindern kein Geld

Wenn Schauspieler-Ehepaar Mila Kunis (36) und Ashton Kutcher (41) irgendwann das Zeitliche segnet, müssen ihre Kinder selbst sehen, wie sie finanziell zurechtkommen. Das verriet Papa Kutcher nun im Podcast seines Kumpels Dax Shepard.

Kinder sollen sich bemühen

"Meine Kinder führen ein wirklich privilegiertes Leben, und sie wissen es nicht einmal", begründete er die Entscheidung. "Und sie werden es nie wirklich erfahren, weil es das Einzige ist, was sie kennen werden", so Kutcher weiter. Lieber würden er und Kunis das hart erschauspielerte Geld in wohltätige Zwecke stecken, anstatt ihre Kinder damit zu verwöhnen.