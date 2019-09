Ashton Kutcher brach sich den Zeh wegen Tochter Wyatt

Dass Schauspieler Ahston Kutcher (41) mit Herz und Blut Vater ist, bewies er gerade mit einer unterhaltsamen Geschichte.

Bei Live With Kelly and Ryan verriet er, dass er sich unlängst einen Zeh gebrochen hat - und zwar als er versuchte, seine vierjährige Tochter Wyatt zurück ins Bett zu bringen. "Sie kam in unser Schlafzimmer und ich wollte sie zurück ins Bett bringen. Also hab ich sie hochgehoben und bin aufgestanden. Aber dann merkte ich, dass mein Bein eingeschlafen war", illustrierte Kutcher humorvoll. "Dann bin umgeknickt und gefallen und auf einmal stand mein Zeh in die komplett andere Richtung ab."