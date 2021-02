Auszeit von Kindern: Überraschendes Bekenntnis von Mila Kunis

Herrlich ehrlich: Schauspielerin Mila Kunis gab zu, dass sie und ihr Ehemann Ashton Kutcher sich während des Lockdowns "zwei freie Tage" von ihren Kindern Wyatt (6) und Dimitri (4) gegönnt haben, als sie gemeinsam einen Cheetos Super Bowl-Werbespot drehten.

Kunis und Kutcher brauchten Eltern-Auszeit während Lockdown

Demnach hätten die beiden den gemeinsamen Dreharbeiten nur zugestimmt, um sich in Zeiten des Lockdowns eine kleine Auszeit von ihren erlterlichen Pflichten zu gönnen.

"Es ist so dumm! Ashton und ich arbeiten nie zusammen. Ich meine, ich weiß, dass wir schon früher zusammengearbeitet haben. Und mitten in der Quarantäne haben sie uns dieses Angebot geschickt, und jedes Mal, wenn mir jemals eine Super Bowl-Anzeige angeboten wurde, ist es immer eine Frau, die leicht bekleidet sein muss", sagte Kunis gegenüber ET in einem Interview, in dem sie für ihren kommenden Film "Breaking News in Yuba County" die Werbetrommel rührte. "Und als dieses Angebot kam, fing ich an so heftig zu lachen und Ashton sagte: 'Das ist irgendwie lustig.' Und ich sagte: 'Wir sollten es tun!'"

"Außerdem war es Lockdown und wir saßen in diesem Moment neun, zwölf Monate lang mit unseren Kindern fest, und ich sagte: 'Zwei Tage, Baby! Zwei Tage frei.' Wir sagten buchstäblich: 'Ja, OK, lass es uns tun.' Und so haben wir es getan", fuhr Kunis mit einem Lachen fort. "Und ich hasse es, es zu sagen, aber wir sagten 'Freiheit!' Es war großartig!"