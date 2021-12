Kaum wiederzuerkennen: Lily Collins überrascht mit schwarzem Vokuhila

In ihrem Beitrag machte die Tochter von Phil Collins eine scherzhafte Anspielung auf ihren aktuellen Netflix-Erfolg, in dem Lilly Collins bisher eher brav und sehr mädchenhaft gestylt auftritt: Ihr neuer Look würde laut ihrem Posting nämlich eher nach Berlin als nach Paris, wo sich die Hauptfigur ihrer Serie befindet, passen. Viele ihrer über 24,9 Millionen Follower zeigten sich in den Kommentaren begeistert über ihr überraschendes Umstyling.