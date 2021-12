Traumhochzeit trotz Corona: 6 Stars, die 2021 geheiratet haben

Auf den Bildern trägt Collins ein hochgeschlossenes Hochzeitskleid aus Spitze, auf zwei Fotos hat sie zudem die Kapuze eines weißen Capes aufgesetzt. Das Paar hat sich in einem Waldgebiet, unter anderem vor einem Wasserfall, fotografieren lassen. Die Hochzeit fand dem Post im amerikanischen Colorado statt. Auch McDowell veröffentlichte die Hochzeitsbilder auf Instagram und schrieb: "Ich habe den großzügigsten aufmerksamsten und schönsten Menschen, den ich je gekannt habe, geheiratet." Stars wie Reese Witherspoon, Sarah Hyland und Vanessa Hudgens gratulierten dem Paar auf Instagram.

Oscarpreisträger Nicolas Cage (57, "Leaving Las Vegas") hat seiner Freundin Riko Shibata laut Medienberichten am 16. Februar in Las Vegas das Ja-Wort gegeben. "Es ist wahr und wir sind sehr glücklich", wurde Cage von dem People-Magazin zitiert. Die Hochzeit in einem Hotel in Las Vegas im US-Staat Nevada sei sehr klein und vertraut gewesen, berichtete das Blatt. Die Braut, die zum Zeitpunkt der Eheschließung Medienberichten zufolge 26 Jahre alt war, habe einen handgefertigten japanischen Hochzeitskimono getragen, während Cage im Smoking erschien. Das Paar hatte sich laut People-Bericht vor mehr als einem Jahr in Japan kennengelernt. Für Cage ist es demnach die fünfte Ehe.