Vorsicht: 9 Top-Stars, die gemein zu ihren Fans sind

Alec Baldwin

Wenn es einen Prominenten gibt, der es versteht, sich seinen Fans gegenüber so richtig unhöflich zu verhalten, dann ist es Alec Baldwin. Der Schauspieler hat im Laufe der Jahre eine ganze Reihe von hitzigen Auseinandersetzungen mit Bewunderern und Fotografen gehabt - und musste sich bereits wegen Körperverletzung verantworten. In einem Artikel im "New York Magazine" ließ er einst seinem Ärger Luft und schrieb, er habe das Leben in der Öffentlichkeit satt. Baldwin schimpfte darin über die Medien, über die Stadt, in der er seit 1979 wohnt, und über das Leben in der Öffentlichkeit in den USA im Allgemeinen.