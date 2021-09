Die Schauspielerin Lily Collins ("Emily in Paris") hat geheiratet. "Was als Märchen begann, ist nun für immer meine Wirklichkeit", schrieb die 32-jährige Britin auf Instagram. Dazu teilte sie Fotos, auf denen sie und ihr neuer Ehemann, der Regisseur Charlie McDowell ("The One I Love"), einander umarmen und küssen.