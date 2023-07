Kates entscheidender Trick, um auf geheimen Ausflügen nicht erkannt zu werden

Kate steht früh auf, um unbemerkt Ausstellungen zu besuchen

Der britisch-amerikanischen Adelsexpertin und Autorin Tina Brown zufolge besucht Kate gerne früh am Morgen Kunstgalerien, um dem Medienrummel zu entgehen. In ihrem Buch "The Palace Papers" schreibt sie, dass Kates Soloausflüge dazu dienen, "ihr Innenleben zu nähren" - mit Dingen, die ihr Spaß bereiten. Die Ehefrau von Prinz William gilt als äußerst kunstinteressiert, studierte sie doch selbst Kunstgeschichte.

Trotz ihrer speziellen Taktik sei Kate einmal von einem überraschten Fan bei einer David-Hockney-Ausstellung in der Royal Academy of Arts erkannt worden, schreibt die britische Zeitung Express. "Ich vermisse meine Kunstgeschichte. Das ist meine Art, damit umzugehen", habe sie ihm verraten.