Kate und William verbrachten ersten Valentinstag als Ehepaar nicht zusammen

F├╝r viele Fans sind sie das absolute Traumpaar: Vor fast 11 Jahren gaben sich Prinz William und Herzogin Kate das Jawort. Den darauf folgenden Valentinstag konnten die beiden allerdings nicht zusammen verbringen. Der Herzog von Cambridge sorgte aber dennoch daf├╝r, dass seine damalige Freundin an diesem Tag verw├Âhnt wurde.

Kate und William: So war ihr erster Valentinstag als Ehepaar

Im Jahr 2012 wurde der Herzog in seiner Rolle als Such- und Rettungspilot der RAF f├╝r sechs Wochen auf den Falklandinseln eingesetzt. Und das bedeutete, dass er den ersten Valentinstag mit Catherine als seiner Ehefrau verpasste. Doch obwohl Prinz William am wohl romantischsten Tag des Jahres nicht bei seiner Gattin war, sorgte er damals daf├╝r, dass Herzogin Kate trotzdem seine Liebe zu sp├╝ren bekam.