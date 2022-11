Kate soll Meghan mit Foto "schmerzhafte" Botschaft übermittelt haben

Die Royal Family und führende Politiker des Vereinigten Königreichs hatten am Remembrance Day am 13. November der in den Kriegen getöteten Soldaten gedacht. König Charles III legte erstmals als Monarch einen Kranz zu Ehren der toten Soldaten aus Großbritannien und den Commonwealth-Staaten an der zentralen Londoner Weltkriegsgedenkstätte Cenotaph nieder. Zum Remembrance Day, dem Jahrestag des Waffenstillstands im Ersten Weltkrieg 1918, kamen heuer auch Premierminister Rishi Sunak und alle seine sieben noch lebenden Vorgänger zur Feier ins Regierungsviertel Whitehall. Landesweit gab es zwei Schweigeminuten. Charles hatte bereits in den Vorjahren in Vertretung seiner Mutter Queen Elizabeth am Cenotaph einen Kranz niedergelegt.