Charles' Entscheidung gegen den Willen seiner Eltern könnte für Aufregung sorgen

Ganz leer geht Edward aber so oder so nicht aus. Charles hat vor, seinen jüngsten Bruder und Schwester Prinzessin Anne zu Counsellors of State zu machen. Damit könnten sie als potenzielle Vertreter des Staatsoberhaupts eingesetzt werden.

Das solle "gewährleisten, dass öffentliche Angelegenheiten wahrgenommen werden, wenn ich nicht verfügbar bin wie bei der Erfüllung offizieller Pflichten im Ausland", hieß es in einem von Lord Andrew Parker of Minsmere - er ist der höchste Beamte des königlichen Haushalts - verlesenen Schreiben des Königs Mitte November. Berichten zufolge soll eine entsprechende Gesetzesänderung noch heuer verabschiedet werden. Die Vertretung des Königs bei Auslandsreisen oder im Fall einer schweren Erkrankung ist in Großbritannien gesetzlich geregelt und kann nur durch Zustimmung des Parlaments geändert werden. Bisher ist vorgesehen, dass der Monarch durch zwei Counsellors vertreten werden kann. Zu dem Kreis gehören seine Partnerin, Königsgemahlin Camilla, sowie die vier nächsten Royals in der Thronfolge, die älter sind als 21 Jahre.