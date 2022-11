Fürstin Charlènes & Alberts Zwillinge am Nationalfeiertag plötzlich ganz erwachsen

Im letzten Jahr blieb Charlène dem Programm am Nationalfeiertag des Stadtstaates fern. Gesundheitliche Probleme hatten eine Teilnahme verhindert. Monatelang hatte sie zuvor in ihrer Heimat Südafrika festgesessen. Eigentlich war sie in das Land am Südzipfel Afrikas gereist, um den Kampf gegen die Nashorn-Wilderei zu unterstützen. Örtlichen Medien hatte sie dann wenig später berichtet, ein vor ihrer Reise durchgeführter kieferchirurgischer Eingriff habe ihre Rückkehr nach Europa in das kleine Fürstentum hinausgezögert.