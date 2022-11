Wenn Fürst Albert seinen Gefühlen freien Lauf lässt

Anfang November zeigte sich das Paar etwa in New York, wo es an den jährlichen Princess Grace Awards teilnahm. Die Preise sind in Erinnerung an die als Grace Kelly zu Filmruhm gekommene spätere Fürstin Gracia Patricia von Monaco an Künstlerinnen und Künstler verliehen worden, die sich in Theater, Tanz und Film hervorgetan haben. Für das Staatsbegräbnis von Königin Elizabeth II waren Albert und Charlène im September nach Großbritannien gereist.