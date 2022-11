Fürst Albert und Charlène fanden in New York zurück zu altem Glamour

Fürst Albert von Monaco und Ehefrau Charlène sind nach New York gereist, wo sie am Donnerstagabend an den jährlichen Princess Grace Awards teilnahmen. Die Preise sind in Erinnerung an die als Grace Kelly zu Filmruhm gekommene spätere Fürstin Gracia Patricia von Monaco an Künstlerinnen und Künstler verliehen worden, die sich in Theater, Tanz und Film hervorgetan haben. Charlène wählte für ihren Auftritt auf dem roten Teppich ein florales bodenlanges Sommerkleid, Albert erschien im schwarzen Anzug.