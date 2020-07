Kate Beckinsale bekam Kaninchen zum Geburtstag: "Verschenkt keine Tiere"

Mittlerweile habe man "ein liebevolles Zuhause ohne Katzen gefunden", ergänzt sie in der Bildunterschrift. "Aber es war ein ziemlicher Schock für uns". Auch für Marvel - so der Name, den sie dem Kaninchen offenbar gab - sei die Situation beunruhigend gwesen. Sie schätze die Glückwünsche, so Beckinsale, die an ihre Follower apelliert, keine Tiere "als Geschenk, als Witz oder überhaupt" zu verschicken.

Kate Beckinsale lebt in Los Angeles. Sie hat eine erwachsene Tochter namels Lily mit dem britischen Schauspieler Michael Sheen. Am 26. Juli wurde sie 47 Jahre alt.