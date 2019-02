Kate Beckinsale reagiert schlagfertig auf Dating-Kritik

Beckinsale & Davidson: Flirty bei den Golden Globes

Wie das Magazin People zuletzt berichtet hat, zeigten sich Davidson und Beckinsale bei der Golden Globes Afterparty erstmals vertraut in der Öffentlichkeit. Ein Insider sagte, das Paar habe auf der Party auch gekuschelt.

Am 1. Feburar wurden die beiden dann nach Davids Comedy-Show händchenhaltend in West Hollywood, Kalifornien, gesichtet. Das berichtete die Cosmopolitan. Sie verließen die Veranstaltung händchenhaltend und machten sich in Richtung von Davidsons Hotel in Santa Monica auf.

Ein Insider aus dem Umfeld der Schauspielerin verriet damals gegenüber People: " Kate ist nicht darauf aus, sich etwas Ernstes anzufangen."