Karlie Kloss verurteilt Schwägerin Ivanka und Donald Trump

Karlie Kloss macht kein Geheimnis daraus, dass sie politisch anders gesinnt ist, als die Familie des Bruders ihres Mannes. Die "Project Runway"-Moderatorin ging im Jänner 2020 in der Show "Watch What Happens Live" mit Andy Cohen auf diese Unterschiede ein und sagte: "Andy, ich bin sicher, dass ich nicht die einzige Person in diesem Land bin, die nicht unbedingt mit ihrer Familie in politischer Hinsicht einverstanden ist. Ich habe 2016 als Demokratin gewählt und ich habe vor, dies auch 2020 zu tun."