Kardashian-Scheidung: Kim besorgt um ihre Kinder

North von Mama Kim über Scheidung aufgeklärt

Die Trennung ihrer Eltern soll vor allem für Wests und Kardashians älteste Tochter North West schwierig sein. Wie ein Vertrauter des Ex-Paares gegenüber Hollywood Life verrät, soll diese durchaus verstehen, was die Entscheidung ihrer Eltern bedeutet. Kardashian selbst soll North über die Scheidung aufgeklärt haben.

"Die jüngeren Kinder wissen nicht, was passiert, aber North weiß, was los ist. Kim setzte sie alleine hin, um es ihr zu sagen", zitiert das Portal seine Quelle.

Dass die Beziehung ihrer Eltern sich verändert hat, dürfte die Siebenjährige aber ohnedies bereits geahnt haben.

"Kim und Kanye leben schon so lange so. Das letzte Jahr war genau so, indem sie sowohl physisch als auch emotional ein getrenntes Leben geführt haben. Unabhängig davon, ob Papierkram vorliegt oder nicht, haben sie nicht in einer konventionellen Ehe gelebt", berichtet der Insider.