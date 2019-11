Kanye West Oper feierte Premiere auf Freilichtbühne

Die Oper "Nebuchadnezzar" des US-Rappers Kanye West (42) hat am Sonntag Premiere gefeiert. Die erste Vorstellung fand in der Hollywood Bowl in Los Angeles statt, einer großen Freilichtbühne nach dem Vorbild eines Amphitheaters. Während der Vorstellung bekamen die Zuschauer den Superstar allerdings nicht zu sehen, wie das US-Promiportal TMZ berichtete.

West sprach den Erzähler hinter den Kulissen. Die meiste Aufmerksamkeit habe Wests Sonntags-Chor bekommen, hieß es. Ob der Rapper die Oper allein oder mit anderen geschrieben hat, ist nicht bekannt. Das Werk basiert auf einer biblischen Geschichte aus dem Alten Testament. Nebukadnezar war ein babylonischer König. Er wird oft als Zerstörer des Salomonischen Tempels in Jerusalem bezeichnet. Auf Twitter postete der Rapper zwölf Fotos der entsprechenden Passagen aus der Bibel sowie den Ablauf der Oper.