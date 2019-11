Was Paul McCartney über Kanye West denkt

Wenn zwei Größen der Musikindustrie sich für eine Kollaboration zusammenschließen, kann man sich eigentlich sicher sein, dass interessante Geschichten dabei rauskommen. So auch geschehen bei Beatles-Legende Paul McCartney und US-Rapper Kanye West, die 2015 miteinander gearbeitet haben.

Ungewohnte Arbeitsweise

"Ich hatte keine Ahnung, was passieren würde", plauderte McCartney nun bei Billboard über sein Projekt mit West. "Ich wollte nicht, dass wir uns bei mir oder bei ihm treffen, damit es nicht komisch wird, falls einer von uns gehen will", so der 77-Jährige weiter. Also hätten sie sich auf "neutralem Grund" im Beverly Hills Hotel in Los Angeles getroffen - mit Gitarre, Keyboard und Bass.

McCartney habe dann ein paar Akkorde auf der Gitarre gespielt, wie er es zum Aufwärmen immer mache, wenn er einen Song schreiben möchte. Kanye West indes "schaute auf sein iPad, und scrollte im Grunde die ganze Zeit durch Fotos von Kim ( Kardashian, Wests Frau, Anm.)." Der gemeinsame Song "Only One" sei dann spontan entstanden, als der Beatle von der Ursprungsgeschichte von "Let It Be" erzählte, der auf einem Traum von McCartneys toter Mutter basiert. West habe sich dann einfach ans Keyboard gesetzt, ein paar Akkorde gespielt. Das sei alles gewesen, so sei der Song entstanden.

"Ein Monster"