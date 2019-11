Große Pläne: Kanye West will der nächste US-Präsident werden

Na, da hat sich jemand aber einem Sinneswandel unterzogen. Im Juni dieses Jahres sagte US-Rapper Kanye West im Interview mit Talkmaster David Letterman noch ganz überzeugt, dass er noch nie in seinem Leben gewählt habe. Nun lässt er erneut aufhorchen, indem er verkündet, dass er 2024 für das Amt des US-Präsidenten kandidieren will. Beim Fast Company Innovation Festival in New York kündigte er dies an.

"Wenn ich 2024 für das Präsidentenamt kandidiere, würde ich so viele Jobs schaffen." Diese Aussage sorgte im Publikum für Gelächter, das er gleich konterte. Sie sagen, Kanye ist verrückt - aber einer von drei Afroamerikanern sitzt im Gefängnis und all die Promis sind auch im Gefängnis, weil sie sich vor Angst nichts zu sagen trauen."

Zuvor wurde Kanye West immer wieder als Trump-Sympathisant gesehen - überhaupt nach seinem skurrilen Auftritt im Weißen Haus. Jetzt erklärte er aber, dass er dies nur tue, um die Demokraten zu ärgern. "Es war ein Scherz Gottes gegenüber allen Liberalen, eine rote Kappe aufzusetzen."