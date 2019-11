Ein Gottesdienst mit Prediger Kanye West

Dreht Kanye West nun völlig durch? Zu dieser Einschätzung könnte man kommen, nach dem der letzte Ton seines neuen Albums verstummt ist. Im Kopf hallt dieses knapp 28 Minuten dauernde Werk aber noch länger nach. Denn nur drei der elf neuen Songs knackt die 3-Minuten-Marke. Wer nach Hip-Hop sucht, wird Gospel finden. Und Kanye West rappt kaum noch, er singt viel lieber.

Und das gar nicht einmal so schlecht. Man hört dabei auch kein „Fuck“, kein „Bitch“, sondern Lobpreisungen des Herrn. Das ist der neue Kanye West, der vom Saulus zum Paulus konvertiert ist: keine Drogen, keine Entgleisungen mehr. Von seiner angeblichen Sexsucht sei er geheilt und mit seiner bipolaren Störung komme er nun besser klar. Zugespitzt könnte man sagen: Der Teufel wurde ihm erfolgreich ausgetrieben. Gott habe ihm dabei geholfen, seine Probleme in den Griff zu bekommen, so West über die spontane Heilung. Kein Wunder also, dass er dem „Sohn Gottes“ sein neues Album widmet.