Kanye West: Angebliche Romanze mit Irina Shayk schon wieder abgekühlt?

Vier Monate nachdem Kim Kardashian im Februar die Scheidung von Kanye West eingereicht hatte, spekulierten gleich mehrere US-Medien, dass dieser bereits frisch verliebt sein könnte - in Model Irina Shayk. Inzwischen soll die angebliche Romanze der beiden aber wieder abgekühlt sein - sollte es sie überhaupt gegeben haben.

Page Six berichtet nun, dass West Shayk zuletzt zwar gebeten habe, mit ihm eine Modenschau in Paris zu besuchen, sie aber ablehnte. "Sie mag ihn als Freund, will aber keine Beziehung zu ihm", zitiert das Promi-Magazin eine angebliche Quelle aus dem Umfeld der beiden Top-Stars. Der Grund, warum Shayk die Reise ablehnte? Sie habe Schlagzeilen verhindern wollen, heißt es. "Sie mag die Berichte nicht, dass sie zusammen sind. Das ist was passiert wäre, wenn sie (mit ihm nach Paris) gekommen wäre."