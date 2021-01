Kamala Harris' Stieftochter als neue Stilikone gefeiert: Der schräge Style der Ella Emhoff

Bereits bei der Amtseinführung von Joe Biden als 46. Präsident der USA hatte Ella Emhoff, die Stieftochter von Vizepräsidentin Kamala Harris, für einen modischen Hingucker gesorgt, als sie in einem 70er-Jahre inspirierten karierten, hochgeschlossenen Miu Miu-Mantel mit weißem Kragen der Inauguration beiwohnte.

Ella Emhoff sorgt mit schrägem Modegeschmack für Aufsehen

Die deutsche Ausgabe der Vogue kürte die "Second Daughter" sogar zu der "am besten angezogenen" Person des Polit-Events und feierte die 22-Jährige als "neue Stilikone der Generation Z". Doch bereits vor ihrem großen Auftritt in Washington war Ella Emhoff auf dem besten Weg, sich zum (eher unkonventionellen) Fashionvorbild zu mausern.