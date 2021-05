Kaley Cuoco wäre bei "Big Bang Theory"-Forsetzung dabei

Cuoco pro Serien-Reboot

Ähnliche Pläne gibt es für "The Big Bang Theory" offiziell aber noch nicht. Obwohl Cuoco betont, theoretisch interessiert zu sein, sei sie sich bewusst, dass die Serie wohl noch nicht lange genug zu Ende sei. "Ich denke, in ein paar Jahren oder wann immer jemand dafür offen ist, werde ich definitiv dafür sein. Es war eine lebensverändernde Erfahrung für uns alle, und es wäre auch für die Fans toll. Wir hatten eine unglaubliche Fangemeinde, die lange zu uns gehalten hat."

Einen Grund, ihre ehemaligen Serienkollegen zu vermissen, habe sie aber nicht. "Johnny (Galecki) und ich stehen uns sehr nahe", verriet sie. "Wir reden mehrmals in der Woche. Tatsächlich hat er mir gerade ein Bild von seinem Baby geschickt." Galecki und Cuoco waren in der Serie und einst auch im echten Leben ein Paar. Mittlerweile ist sie mit Reiter Karl Cook verheiratet. Galecki soll aktuell weniger Glück in der Liebe haben: Wie das People-Magazin Ende 2020 berichtete, soll seine Beziehung mit dem Model Alaina Meyer, die auch die Mutter seines Sohnes Avery ist, nach über zwei gemeinsamen Jahren gescheitert sein.