"Big Bang Theory"-Star Cuoco: Wer ist Kaleys Millionärs-Gatte Karl Cook?

Karl Cooks eigenes Vermögen wird auf 100 Millionen US-Dollar geschätzt.

Getrennte Haushalte

Cuoco und ihr Cook sind erst 2020, knapp zwei Jahre nach ihrer Hochzeit, in ein gemeinsames Haus gezogen. Im vergangenen März postete Cuoco auf Instagram ein Selfie, auf dem sie im Bett liegt, während Ehemann Karl sie küsst. Den Schnappschuss hatte sie lapidar mit "HOME" kommentiert.

Ein Valentinsposting für ihren Ehemann ist Cuoco übrigens unlängst zum Verhängnis geworden. Mit ihrer Liebesnachricht an Cook hat sie ihrem Ex Johnny Galecki nämlich gleichzeitig unabsichtlich eine virtuelle Ohrfeige verpasst. "Alles Gute zu fünf gemeinsamen Jahren an die verrückteste Person, die ich kenne!", schrieb Cuoco zu einem Foto, dass sie küssend mit Cook zeigt. "Ich erinnere mich nicht an einen Moment bevor du in mein Leben eingetreten bist. Was für ein langweiliges Leben das gewesen sein muss!"

Blöd nur, dass Galecki die Nachricht gesehen - und sich für das offenbar fade Vorleben der Schauspielerin mitverantwortlich gefühlt hat. Das Posting seiner früheren Freundin und Schauspielkollegin bedachte er schließlich mit einem schlichtem "Ähm". Cuoco antwortete ebenfalls wortkarg mit "LOL" ("Laughing out loud" - dt.: "Ich lache laut"). Beide soll bis heute eine enge Freundschaft verbinden.