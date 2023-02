Kaia Gerber postet Video von Mama Cindy Crawford mit Babybauch

Am 20. Februar feierte das US-Supermodel Cindy Crawford den 57. Geburtstag. Gl├╝ckw├╝nsche kamen unter anderem von Tochter Kaia Gerber. Die 21-J├Ąhrige ver├Âffentlichte auf ihrem Instagram eine Hommage an Crawford.

Crawford Gerbers "Heldin"

"Herzlichen Gl├╝ckwunsch an meine Heldin, die Frau, die mich auf diese Welt gebracht hat und in deren Arme ich seitdem fall. Ich liebe dich, Mama", kommentierte sie ein aus mehreren Einzelclips bestehendes Video, in dem Crawford schwanger und sp├Ąter auch mit Gerber als Baby zu sehen ist. "Danke, dass du dieses s├╝├če, s├╝├če Video gemacht hast, das ihr Herz so perfekt einf├Ąngt", schrieb sie an ihren Vater Rande Gerber adressiert. Ihren Post versah Kaia mit einem roten Herzen.