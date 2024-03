Justin Bieber wird 30: "Ich verdanke meine Karriere dem Internet"

Sein Entdecker, Mega-Manager Scooter Braun , von dem er sich kürzlich getrennt haben soll, versuchte ihn in den Jahren nach seinem Durchbruch vor sich selbst zu retten.

Die Modeltochter von Stephen Baldwin ist nach wie vor an seiner Seite, auch wenn die Klatschmedien immer wieder voll sind mit Scheidungsgerüchten. Jetzt ließ ihr Papa Stephen mit einem kryptischen Instagram-Post aufhorchen, in dem er die Fans bat, für die beiden zu beten.

Bieber lernte aus seinen Schwierigkeiten, wie er beteuert: „Ich umgebe mich mit guten Leuten, Leuten, denen ich vertrauen kann. Meine Familie ist wunderbar, und sie unterstützen mich bei allem, das hilft.“

In den Anfangsjahren war seine Mutter bei allen Terminen und Tourneen dabei, später entstand ein Zwist, den er erst Jahre später löste. Mutter Patti lebt derweilen in Hawaii, weit genug weg von Justins Villen in Beverly Hills und Atlanta.

Seine Familiengeschichte hat er recherchiert: „Mein Ururgroßvater war Deutscher, daher kommt der Name. Er ist die Bezeichnung für ein Nagetier, wurde mir erklärt. Ich war schon als Kind fünf oder sechsmal in Deutschland. Berlin, München und in noch ein paar Städten …“

Seine große Karriere begann auf Youtube, als er Coverversionen berühmter Songs trällerte und von Braun 2007 entdeckt wurde.

Gerechnet hatte er nicht mit seinem Durchbruch: „Ich habe es gehofft, aber nicht erwartet, dass es so schnell passiert. Ich verdanke meine Karriere eindeutig dem Internet.“ Damit war er damals einer der Ersten. All jene, die Bieber als Eintagsfliege unterschätzten, müssen heute eingestehen, dass sein Talent weit über das von Boybands hinausreicht, die von cleveren Plattenfirmen fabrikmäßig produziert wurden.

„Ich kann Klavier spielen. Und Gitarre und Schlagzeug. Leider nicht Violine.“

Privat ist Bieber bekannt für seine Religiosität und nennt als Lieblingsbuch „die Bibel.“ Wobei er seine spirituellen Leader genauso leicht feuert wie seine Assistenten.