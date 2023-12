Sängerin Selena Gomez ist wieder verliebt

Von 2010 bis 2018 waren US-Sängerin Selena Gomez (31) und Justin Bieber (29) das Traumpaar schlecht hin. Aber nur wenige Monate nach der Trennung verlobte er sich mit Model Hailey Bieber (27). Die Fans waren entsetzt.

Vergeben und vergessen könnte man jetzt sagen, denn Gomez ist wieder schwer verliebt, wie sie via Instagram bestätigt. Und zwar ist ihr Auserwählter der Musikproduzent Benny Blanco (35).

Schon 2019 brachten sie den gemeinsamen Song "I Can't Get Enough" heraus. Jetzt postete Selena sogar ein gemeinsames Kuschelfoto in ihren Instagram-Storys und kommentierte ein Fanfoto sogar mit: "Er ist mein absolutes Ein und Alles in meinem Herzen."