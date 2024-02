Super Bowl-Star Usher hat in Las Vegas Freundin Jennifer geheiratet

US-Musiker Usher hat am Tag seines Auftritts beim Super Bowl in Las Vegas Medienberichten zufolge seine Freundin geheiratet. "Usher und Jennifer Goicoechea haben den nächsten Schritt in ihrer Beziehung gemacht und am Sonntagabend in Las Vegas im Kreise enger Freunde und der Familie geheiratet", sagte ein Sprecher des Sängers dem US-Magazin People.

Der Sänger ("Yeah!) sagte vergangene Woche dem People-Magazin, dass er in Goicoechea eine großartige Partnerin" sehe und sie wegen ihrer Kinder ohnehin bereits eine Verbindung fürs Leben eingegangen seien. "Wir werden im Leben des anderen sein, bis wir sterben, weil wir etwas zu teilen haben. Das ist wunderschön", so Usher. "Es wäre nicht ungewöhnlich für uns, zu heiraten." Er sehe es als "eine Ehre und ein Vergnügen, das Leben mit jemandem teilen zu können, der es mit dir teilen möchte und dich liebt, so wie du bist", erklärte der Musiker.

Auf Rollschuhen hatte Usher beim Super Bowl in der Nacht zu Montag für Unterhaltung gesorgt. Mit berühmten Überraschungsgästen präsentierte er in der Halbzeit eine Reihe seiner größten Hits. Superstar Taylor Swift bejubelte nach Spielabschluss den Sieg ihres Freundes Travis Kelce und seiner Kansas City Chiefs. An der Seite von Usher zeigten sich in der rund viertelstündigen Show in der Halbzeit des NFL-Finales zwischen Titelverteidiger Kansas City Chiefs und den San Francisco 49ers die Musikerinnen Alicia Keys und H.E.R. sowie die Rapper Ludacris und Lil Jon. Zudem waren zahlreiche Tänzer und Tänzerinnen sowie Blaskapellen Teil des Spektakels.