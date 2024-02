Finale Emotionen: Taylor Swift krönt Super Bowl mit Siegeskuss

Das Timing am Sonntagabend war knapp. Kaum hatte US-Popstar Taylor Swift ein Konzert ihrer Eras-Tour in Tokio beendet, eilte sie nach Las Vegas, um ihren Freund Travis Kelce beim Super Bowl spielen zu sehen. Praktisch durchgehend in ihrer Loge fotografiert und gefilmt, fieberte sie in prominenter Begleitung (u.a. mit Schauspielerin Blake Lively und Sängerin Ice Spice) mit.